«أبيض» الصالات يلتقي العراق وتايلاند ودياً

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

علم «البيان الرياضي» أن «أبيض» كرة قدم الصالات يُجهز الآن لترتيب مباريات دولية على مستوى فني رفيع، حيث يجري الترتيب لمواجهة منتخبي العراق وتايلاند، اللذين يتنافسان على التأهل إلى نهائيات كأس العالم، ويتواجهان معاً في الإمارات بناء على طلبهما.

وتابع عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برنامج إعداد المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات، الذي يشتمل على تمارين يومية في صالة نادي البطائح، استعداداً لخوض بطولة كأس العرب، التي تقام في مصر، بمشاركة 8 منتخبات في الفترة بين 20 و30 مايو المقبل، مشيداً بالترتيبات وبمجهود اللاعبين، خلال فترة الإعداد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز