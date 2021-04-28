صالح وباوزير في التشكيلة المثالية لأبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سالم صالح وخالد باوزير لاعبي الشارقة، ضمن التشكيلة المثالية من أفضل لاعبي الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وساهم صالح وباوزير، في تحقيق الشارقة للفوز على القوة الجوية العراقي 3-2، في الجولة الخامسة والتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، بعد حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

ويحتل تراكتور سازي تبريز الإيراني، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن باختاكور الأوزبكي بالمركز الثالث، و5 نقاط عن القوة الجوية بالمركز الرابع الأخير.

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