الشارقة يتعاقد مع 3 لاعبين من كلباء وحتا والفجيرة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

نجح نادي الشارقة لكرة القدم في التعاقد مع الثلاثي الوطني ماجد راشد (20 سنة) لاعب وسط فريق اتحاد كلباء، بجانب عبدالله كاظم (24 سنة) قادماً من حتا، وخليل خميس (28 سنة) من الفجيرة في صفقات انتقال حرة ليدافعوا عن ألوان الفريق ابتداءً من الموسم المقبل، ويعتبر التعاقد مع الثلاثي المواطن أول خطوات الشارقة في تدعيم صفوفه للموسم 2021-2022، والتي حرصت إدارة الفريق على إتمامها من وقت مبكر بعد نجاحها في تمديد التعاقد مع 6 من نجوم الفريق الحاليين في تشكيلة الفريق الأول.

وتمت إجراءات التعاقد مع الثلاثي بحضور عمران الجمسي عضو شركة كرة القدم وإبراهيم سيف بن غافان مدير الاحتراف.

ماجد راشد القادم الجديد لصفوف الملك يعتبر من اللاعبين الصاعدين بقوة في مركز الوسط المدافع وهو لاعب مثل الدولة في مختلف المنتخبات السنية حتى وصل للفريق الأولمبي والذي يعتبر من عناصره الأساسية رغم صغر سنه، ظهر اللاعب بشكل ملفت في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي وكان من اللاعبين المؤثرين ضمن تشكيلة نمور كلباء حيث ظهر في التشكيلة الأساسية لـ 22 مباراة وسجل هدف وحيد بينما نجح فريقه بالخروج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

ورجوعاً للإحصائيات الشخصية باللاعب فقد مرر 710 تمريرة في الدوري منها 79 تمريرة طويلة وصنع هدفين ولعب 13 تمريرة حاسمة في مناطق المنافسين ودخل اللاعب في 53 التحام مباشر نجح في استخلاص الكرة في 70% منها ورغم لعبه في مركز الوسط المتأخر إلا أن ماجد يمتلك سجل جيد من المراوغات الناجحة يبلغ 19 مراوغة.

أما القادم الآخر لصفوف فريق الشارقة خليل خميس فقد شارك مع الفجيرة في 19 مباراة هذا الموسم لعب فيها 889 تمريرة منها 59 تمريرة طولية منها 266 تمريرة للأمام كما لعب خليل 17 تمريرة حاسمة وشارك اللاعب في الشق الدفاعي بعدد 24 التحام ناجح و14 إخراج للكرة من مناطق فريقه، كما قام بـ 21 مراوغة ناجحة.

فيما تشير إحصائيات اللاعب عبدالله كاظم القادم من حتا والذي شارك مع فريقه في 15 مباراة مرر فيها 325 تمريرة و15 تمريرة حاسمة ونجح في 27 التحام مع الخصم واسترجع الكرة في 54 مناسبة.

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