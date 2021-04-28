شباب الأهلي.. تفوق ميداني ووداع آسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يستفد شباب الأهلي من تفوقه الميداني المطلق أمام الاستقلال الطاجيكي، وخسر بهدف قاتل في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أول من أمس، خسارة انتهت معها آمال الفريق في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، وودع البطولة القارية في ظهوره الثامن، وبعد 7 مشاركات سابقة، لم ينجح خلالها الفريق في الوصول سوى مرة واحدة إلى المباراة النهائية عام 2015، ووقتها خسر أمام غوانغزهو ايفرغراند الصيني، بهدف وحيد في الإياب، بعد تعادل سلبي في لقاء الذهاب بدبي.

وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 4 نقاط، بعد الجولة الخامسة، وبقي في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، بينما رفع الاستقلال رصيده إلى 10 نقاط، وحافظ على صدارته، بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال السعودي، والذي حل ثانياً، بعد فوزه على أجمك الأوزبكي، أول من أمس، بثلاثة أهداف نظيفة، وستكون مواجهتا الجولة السادسة الأخيرة، الفرصة الأخيرة أمام الهلال والاستقلال، لحسم المركز الأول، ومجرد تحصيل حاصل لشباب الأهلي وأجمك.

وأكدت أرقام إحصاءات مباراة «فرسان دبي»، تفوقهم المطلق، بنسبة استحواذ وصلت إلى 65%، و17 تسديدة على المرمى، و38 تمريرة عرضية، و814 لمسة للكرة، و495 تمريرة، مقابل نسبة استحواذ للاستقلال 35%، و6 تسديدات على المرمى، و4 كرات عرضية، و475 لمسة للكرة، و170 تمريرة، إلا أن تلك الأرقام لم تساعد شباب الأهلي، على تحقيق الفوز، الذي كان مطلوباً للإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور التالي للبطولة القارية.

والجدير بالذكر، بدأ ظهور شباب الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد عام 2005، وودع حينها البطولة من دور المجموعات، باحتلاله المركز الأخير بالمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ثم غاب عن البطولة 4 سنوات، قبل العودة عام 2009، وودع أيضاً من دور المجموعات وتحديداً المجموعة الأولى، بعد احتلاله المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة فقط، واستمر الوداع من دور المجموعات، ليخرج من نسختي 2010 و2014.

وبعد قفزة الوصول إلى النهائي عام 2015، ودع شباب الأهلي نسخة 2017 من الدور الـ 16، بعد التعادل ذهاباً في جدة 1-1 مع الأهلي السعودي، والخسارة 1 - 3 في الإياب بدبي، واستفاد شباب الأهلي من اعتبار الهلال منسحباً في نسخة 2020، وإلغاء نتائجه لظروف فيروس «كورونا»، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، ولكنه ودع من دور الـ16، بالخسارة 3-4 من الأهلي السعودي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز