الوحدة يطلب تأجيل مباراته مع الفجيرة في الجولة 24

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

طلب نادي الوحدة تأجيل مباراته مع الفجيرة، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الخليج العربي، المقرر إقامتها يوم الاثنين 3 مايو المقبل.

وخاطبت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، رابطة دوري المحترفين من أجل تأجيل المباراة نظراً لضغط المباريات الواقع على فريق الوحدة، وعودته قبل مباراة الفجيرة بأيام قليلة عقب إنهاء مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا التي يخوضها في الهند.

و يخوض الوحدة مباراة، اليوم الخميس، أمام فريق غوا الهندي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، وسيعود الفريق في اليوم التالي، صباح بعد غد الجمعة، على متن طائرة خاصة، وهو وقت غير كاف لخوض المباراة نظراً لحالة الإرهاق الشديدة التي يعاني منها الفريق بسبب ضغط المباريات، حيث خاض الوحدة 6 مباريات في غضون 16 يوماًن إذ ينتظر النادي رد الرابطة على طلب التأجيل.

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