الإمارات تستضيف «آسيوية الملاكمة» تضامناً مع الهند

المصدر: أبوظبي - وام

قرر اتحاد الإمارات للملاكمة بالتنسيق مع الاتحاد الهندي والاتحاد الآسيوي للعبة استضافة بطولة آسيا للملاكمة في 21 مايو المقبل بصالة لو ميريديان بدبي.

والتي كان من المقرر لها أن تقام في العاصمة الهندية نيودلهي في نفس التوقيت، لكن نظراً للوضع الصحي الراهن بالهند المتعلق بـ«كورونا» جرت اتصالات بين الاتحادين الهندي والإماراتي، ورحب الاتحاد الإماراتي باستضافة الحدث في إطار حملة التضامن مع الهند، وباركت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الآسيوي للملاكمة هذه الخطوة.

ورحب أنس العتيبة، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، بإقامة البطولة في الإمارات بهدف إتاحة الفرصة لملاكمي آسيا المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو لخوض تحد كبير يوفر لهم فرصة الاحتكاك القوي والاستعداد الجيد للمشاركة في منافسات الأولمبياد يوليو المقبل بطوكيو، مشيراً إلى أن الإمارات كعادتها تقف مع الدول الصديقة، وتضع كل إمكاناتها في سبيل خدمة الرياضة وقيادة المنطقة والقارة إلى التعافي من آثار «كوفيد 19».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز