كلباء يفوز على الجزيرة ودياً

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

حقق الفريق الأول للكرة بنادي كلباء فوزاً ودياً ومعنوياً على الجزيرة متصدر دوري الخليج العربي بنتيجة 2 - 1 في مباراة جاءت في إطار إعداد الفريقين لاستئناف بقية مباريات دوري المحترفين في الثالث من مايو المقبل.

ودفع الجهاز الفني لكل فريق باللاعبين الأساسيين بغية الوقوف على مستواهم، وسجل هدفي النمور البرازيلي روميلو وناصر عبدالهادي وحضر اللقاء علي كانو رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم ومايد المراشدة المستشار القانوني. وتعتبر هذه التجربة الثانية للفريقين بعد خسارة كلباء أمام خورفكان قبل أسبوع بنتيجة 2 - 1، وهي ذات النتيجة التي فاز بها الجزيرة على الفجيرة.

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