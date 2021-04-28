«المقيمون» يضعون بصمة مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

استفاد الجزيرة خلال الموسم الحالي من تجربة التعاقد مع اللاعب المقيم الذي شكل حضوراً مؤثراً وإيجابياً في تشكيلة الفريق خلال مباريات دوري الخليج العربي في نسخته الحالية، بالمساهمة الواضحة في قيادة الفريق إلى صدارة المنافسة برصيد 50 نقطة قبل 3 جولات من الختام.

وقدم الثلاثي، المغربي محمد ربيع والمالي تراوري والبرازيلي برونو دي اوليفيرا مستويات جيدة في العديد من المباريات بعد نيلهم ثقة الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر الذي أتاح لهم فرصة المشاركة المستمرة في التشكيلة، رغم صغر سنهم وقلة خبرتهم، لكن الإمكانات الفنية العالية التي يتمتعون بها أقنعت مارسيل كايزر بالاعتماد عليهم في العديد من المواجهات التي كانت فيها بصمة الثلاثي واضحة ومؤثرة وعززت من قوة الفريق.

ويعتبر الموسم الحالي الثاني للمغربي محمد ربيع الذي كان قد اكتفى في الموسم الماضي بالمشاركة في 4 مباريات بعدد 78 دقيقة فقط، كما يعتبر الموسم الثاني للبرازيلي برونو الذي ظهر في 6 مباريات بموسمه الأول ولـ 90 دقيقة فقط، فيما يعتبر هذا الموسم الأول للمالي تراوري والذي يعتبر الأكثر مشاركة وتألقاً.

جودة عالية

وأكد تعاقد الجزيرة مع لاعبين أصحاب جودة عالية، وجود العين الفاحصة في الاختيار، وكذلك جاء الاختيار دعماً لسياسة النادي باعتماده على عناصر صغيرة السن لبناء فريق المستقبل وهي الخطة التي يسير عليها النادي لتحقيق عدد من الأهداف المهمة وتأمين مستقبله وتعزيز قدرته في بلوغ منصات التتويج وتفوقه محلياً وخارجياً في الوقت القريب.

كما أن تألق اللاعبين المقيمين رفع من مستوى التنافس الفني بين جميع أفراد الفريق لنيل فرصة اللعب ما جعل كل لاعب يقدم أفضل ما عنده ليكون اللاعب الأفضل والأقرب للتشكيلة، إضافة إلى أن وجود الثلاثي في التشكيلة شكل اكبر دعم لتجربة اللاعب المقيم ونجاح فكرتها في سنواتها الأولى.

ويعول الجهاز الفني لفخر أبوظبي كثيراً على الثلاثي المقيم في الجولات الثلاث المتبقية من الدوري للمساهمة مع زملائهم اللاعبين في مواصلة حصد النقاط والنجاح في التتويج بلقب بطولة الدوري وسط دعم كبير من إدارة ومحبي النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز