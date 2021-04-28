العنابي 10 على 10

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

واصل رجال الوحدة نتائجهم الإيجابية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعدما نجح الفريق في تجاوز بيرسيبوليس، مساء أول من أمس، بهدف تيم ماتافز، ليصل إلى النقطة العاشرة وبأداء استحق عليه 10 درجات من أصل 10 من التقييم على الرغم من النقص العددي الذي عرفه الفريق خلال المباراة، وثأر العنابي من خسارته أمام الفريق الإيراني في الجولة الأولى وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ولا يزال يملك الوحدة فرصة التأهل للدور التالي كمتصدر للمجموعة بعد أن تقلص الفارق مع بيرسيبوليس المتصدر بـ 12 نقطة إلى نقطتين فقط، إذ رفع الوحدة رصيده إلى 10 نقاط، وذلك في حالة الفوز على غوا الهندي في الجولة الأخيرة غداً، وخسارة بيرسيبوليس من الريان.

ورغم اقتراب الفريق من بلوغ الدور التالي إلا أن الأمر لم يحسم بعد نظراً لوجود أكثر من فريق يمتلك فرصة التأهل عبر أفضل مركز ثانٍ في المجموعات الخمس، وهو ما يجعل الوحدة يلعب من أجل الفوز والثلاث نقاط في مباراة غوا.

وأوقف الوحدة بالفوز الذي حققه على بيرسيبوليس سلسلة انتصارات الأخير في دوري أبطال آسيا وبعدما حقق 4 انتصارات متتالية وحرمانه من تحقيق رقم جديد بالوصول إلى 5 انتصارات على التوالي.

كما أذاق الوحدة منافسه أول هزيمة له في النسخة الحالية والثانية في آخر نسختين. وحقق العنابي رقماً مميزاً بتحقيقه الانتصار التاسع في آخر 12 مباراة خاضها الفريق في دور المجموعات، تلقى خلالها هزيمة وحيدة في بداية مشواره في النسخة الحالية، التي لولاها لأكمل الوحدة 12 مباراة من دون خسارة.

صعوبات

قال عامر الصيعري عضو مجلس إدارة نادي الوحدة لـ «البيان الرياضي»: «لاعبونا أثبتوا أنهم رجال على قدر التحدي وقهروا كل الصعوبات والظروف غير الطبيعية التي واجهت البعثة من وصولنا، ولكنهم كانوا على قدر التحدي، ونسوا كل تلك الصعوبات وحولوها إلى رغبة وإصرار على الفوز وتشريف اسم الإمارات ونادي الوحدة في البطولة القارية».

وشدد على أن الوحدة لم يضمن التأهل رسمياً بعد، مؤكداً أن الفريق يتبقى له مباراة تعد الأهم في الوقت الحالي أمام غوا الهندي والفوز بها هو من يضمن تأهل العنابي لدور الـ 16.

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