شباب الأهلي يودع أبطال آسيا بعد الخسارة من الاستقلال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر شباب الأهلي بهدف دون مقابل أمام الاستقلال الطاجيكي مساء اليوم، في مباراتهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

في حين، فاز الهلال السعودي على اجمك بثلاثة أهداف نظيفة اليوم أيضاً، ليودع "فرسان دبي" دوري أبطال آسيا، ببقائه في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن كل من الاستقلال والهلال صاحبي المركزين الأول والثاني.

فيما بقي اجمك بالمركز الرابع الأخير برصيد 4 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة عن شباب الأهلي، والذي يلتقي فيه مع الهلال، ويلعب الاستقلال مع اجمك الجمعة المقبل.

سعى شباب الأهلي إلى تحقيق الفوز في الشوط الأول، من خلال الضغط الهجومي المتواصل، وحصار الاستقلال في نصف ملعبه، ولكن افتقدت هجماته للتركيز في اللمسة الأخيرة.

ومر جلال الدين ماشاربيوف من الجانب الأيسر، ولعب عرضية قابلها كارلوس ادواردو، برأسية ضعيفة بين يدي حارس الاستقلال في الدقيقة 48، وتصدى الحارس ماجد ناصر، لكرة تهيأت أمام جليلوف في الدقيقة 54، وسط دربكة من مدافعي شباب الأهلي، وفي الدقيقة 6 الأخيرة من الوقت بدل الضائع، استغل الاستقلال خطأ مشترك بين دفاع وحارس شباب الأهلي، ليسجل اليشر دزهاليلوف، هدف الفوز للاستقلال.

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