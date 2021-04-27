المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بكأس العرب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم المقررة خلال ديسمبر 2021، والتي أجريت في الدوحة مساء اليوم، عن وقوع المنتخب الوطني الأول ضمن المجموعة الثانية، وتضم منتخبات تونس، سوريا، والفائز من مباراة موريتانيا مع اليمن.

ووضع المنتخب القطري على رأس المجموعة الأولى للبطولة العربية، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بالتعاون من الاتحاد العربي للكرة، بصفته الدولة المضيفة، وضمت منتخبات العراق، والفائز من مباراة عمان مع الصومال، والفائز من مباراة البحرين مع الكويت.

وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات المغرب، السعودية، والفائز من مباراة الأردن مع جنوب السودان، والفائز من مباراة فلسطين مع جزر القمر، ووضع المنتخب الجزائري على رأس المجموعة الرابعة، بصفته بطلاً لأمم أفريقيا الأخيرة، وضمت منتخبات مصر، والفائز من مباراة لبنان مع جيبوتي، والفائز من مباراة ليبيا مع السودان.

وأجريت القرعة بحضور كل من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وشارك في إجراءها أربعة من نجوم الكرة العربية السابقين، وهم السعودي نواف التمياط، والسوداني هيثم مصطفى، والعراقي يونس محمود، والمصري وائل جمعة.

وقال إنفانتينو: "من دواعي سروري المشاركة في قرعة البطولة العربية، وأشكر المنظمين والضيوف، وأتوقع أن تكون كأس العرب مميزة، في ظل إقامتها تحت إشراف (الفيفا)، وهناك ملايين سيتابعون البطولة، للتعرف على مهارات نجوم العرب، وستكون تلك النسخة الأفضل، وفرصة للاحتفال بين الأخوة، وستمهد الطريق أمام كأس العالم 2023".

وكان قد تم في بداية القرعة، الإعلان الرسمي عن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب، والتي تشهد مواجهات سلطنة عمان مع الصومال، ولبنان مع جيبوتي، والأردن مع جنوب السودان، والبحرين مع الكويت، وموريتانيا مع اليمن، وفلسطين مع جزر القمر، وليبيا مع السودان.

فيما كشفت تقارير صحفية اليوم، أن مجموع جوائز البطولة، سيصل إلى 25 مليون دولار، ويحصل منها الفائز باللقب، على 5 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار، ويتم توزيع باقي مجموع الجائزة على أصحاب المراكز الأخرى.

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