الإمارات تسمح بعودة الجماهير بنسبة 30% في نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات أنه تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021 يوم الأحد 16 مايو 2021 بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30% وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وهي أول فعالية رسمية يسمح بحضورها الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط.

وذلك مع مراعاة التزام المشجعين بإبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة وأن يكون حرف E ظاهراً في تطبيق الحصن الخاص بهم.

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