الوحدة الأكثر حصولاً على البطاقات في دوري الأبطال

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعد كثرة حصول لاعبي الوحدة على البطاقات الملونة أبرز المشكلات والسلبيات في مشاركة العنابي في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، إذ تؤرق الغيابات بسبب افتقاد عدد كبير من اللاعبين لتراكم الإنذارات والطرد الجهاز الفني بقيادة تين كات وعانى منها خلال مباريات الفريق في دور المجموعات، إذ يعد الوحدة أكثر فريق حتى الآن حصولاً على بطاقات بين فرق المجموعات الخمس بـ 17 بطاقة.

وارتفع عدد الغائبين عن الوحدة في المباراة المقبلة أمام غوا الهندي بعد غدٍ الخميس في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة إلى 4 لاعبين، وذلك بعد انضمام منصور الحربي وعبدالله الكربي وعبدالله أنور إلى قائمة الغيابات في صفوف الفريق لحصولهم على الإنذار الثاني في مباراة بيرسيبوليس الإيراني، بينما يغيب المهاجم عبدالله أنور لحصوله على البطاقة الحمراء بعد تدخله المتهور وغير المبرر على لاعب بيرسيبوليس في تصرف يفتقد للمسؤولية من اللاعب، لينضم إلى إسماعيل مطر الذي طرد في مباراة الريان في الجولة الرابعة بسبب سوء السلوك للانفعال والاحتكاك مع لاعب الريان رغم أن الواقعة لم تستحق التصرف الخاطئ من مطر والذي تعرض بسببه للإيقاف 3 مباريات من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل لاعبو الوحدة على 17 بطاقة ملونة خلال 5 مباريات، منها 15 بطاقة صفراء بواقع بطاقتين لكل من خميس إسماعيل وأحمد راشد ومنصور الحربي وعبدالله الكربي، وبطاقة واحدة لكل من فارس جمعة وعبدالله حمد وعمر خريبين وعوض الكثيري ومحمد الشامسي وماتافز ولي ميونغ.

بينما حصل الثنائي إسماعيل مطر وعبدالله أنور على البطاقة الحمراء في مباراتي الريان وبيرسيبوليس.

ورغم الغيابات الأربعة إلا أن الوحدة سوف يستعيد جهود الثنائي خميس إسماعيل وأحمد راشد بعد انتهاء إيقافهما لمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز