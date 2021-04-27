البخيت سندباد «النشامى» في دورينا

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

الأردني ياسين البخيت «33 عاماً» سندباد «النشامى» في أنديتنا، يعشق الكرة الإماراتية، متنقلاً من ناد لآخر بفضل مهاراته التي ظهرت مع المنتخب الأردني والأندية الخمسة التي لعب لها في الدولة وهي حتا، دبا الفجيرة، كلباء، الظفرة، وأخيراً الإمارات الذي انضم إليه خلال «الميركاتو» الشتوي الأخير، ونجح في قيادته للتحليق في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورغم انضمام البخيت المتأخر لصفوف «الصقور» إلا أن بصمته كانت واضحة، وأحرز هدفين وصنع أكثر من 8 أهداف حاسمة لزملائه،وشكل مع هداف المسابقة البرازيلي ديغو سيلفا لاعب الإمارات ثنائياً مميزاً، ولعب البخيت 25 مباراة في الموسم الحالي مع الظفرة والإمارات بمجموع 1893 دقيقة محرزاً 7 أهداف،وربما يقود هذا الأداء المميز البخيت إلى البقاء موسماً آخر مع الإمارات وصرح عقب الصعود للمحترفين أنه يتمنى الاستمرار مع الإمارات لإكمال مسيرة النجاح.

وكانت الخطوة الأولى للبخيت في دورينا بالإنضمام إلى حتا موسم 2016 قادماً من الفيصلي الأردني، وبعدها انتقل إلى دبا الفجيرة لترصده أعين اتحاد كلباء بعد أن قضى موسمين رائعين مع «النمور» في دوري المحترفين، ومع بداية الموسم الحالي اتجه البخيت إلى المنطقة الغربية ليتعاقد مع فريق الظفرة ورغم بدايته الصاروخية معه إلا أنه رحل عن الفريق في منتصف الموسم، واستقر البخيت أخيراً مع «الصقور» ونال معه وصافة دوري الدرجة الأولى.

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