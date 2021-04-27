الشارقة يتأهل للدور الثاني ويحسم الصدارة مبكراً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، تصوير - غلام كاركر

حسم الشارقة تأهله مبكراً لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا بتصدره المجموعة الثانية بنهاية الجولة الخامسة وقبل خوض الجولة الأخيرة الخميس المقبل، وذلك بعد فوزه الغالي على القوة الجوية العراقي 3-2 بعد مباراة مثيرة تقدم فيها الفريق العراقي بهدف السبق.

ثم قلب الشارقة النتيجة بهدفين على التوالي، لينتهي الشوط الأول بفوز شرقاوي 2-1، وفي بداية الشوط الثاني عدل القوة الجوية النتيجة، ولكن إصرار الشارقة على الفوز حسم الأمر بهدف ثالث.

جاءت البداية قوية من الفريق العراقي الذي بادر بالهجوم وقابله تحفظ في الشارقة الذي أكثر من التحضير في وسط الملعب، ونجح المحترف جيفرسون في ترجمة أفضلية القوة الجوية بعد مرور ربع ساعة بتسجيله هدف السبق مستغلاً ارتداد الكرة من حارس الشارقة علي الحوسني.

وبعد الهدف العراقي، نشط الشارقة وقاد عدة هجمات، ونجح خال باوزير في استغلال خطأ مشترك بين الحارس فهد طالب والمدافع علي كاظم وقطع الكرة وتوغل بها داخل الصندوق، وسدد على يمين الحارس هدف التعادل في الدقيقة 25.

وواصل الشارقة أفضليته بعد التعادل ومن إحدى الهجمات التي صنعها خالد باوزير ببراعة مرر لسالم صالح الذي سدد بيسراه على يمين الحارس، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وعاد جيفرسون في الدقيقة 52، لإدراك التعادل لمصلحة القوة الجوية (الهدف الثاني الشخصي له في المباراة)، مستغلاً غياب التغطية الدفاعية الجيدة من لاعبي الشارقة ومستفيداً من تمريرة زميله شريف الكاظم المتقنة داخل منطقة الجزاء.

ومن ركلة ركنية نفذها علي الظنحاني، استطاع سالم صالح تسجيل الهدف الثالث للشارقة والشخصي الثاني عند الدقيقة 60، وذلك بعدما ارتقى عالياً واضعاً الكرة برأسه في مقص المرمى يسار الحارس فهد طالب.

وبعد الفوز وصل الشارقة للنقطة 11 بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه تراكتور الإيراني فيما حل باختاكور الأوزبكي ثالثاً برصيد 4 نقاط والقوة الجوية في المركز الأخير بنقطتين.

وتختتم مباريات المجموعة الثانية الخميس بلقاء باختاكور والقوة الجوية في المباراة الأولى ثم الشارقة وتراكتور في المباراة الثانية.

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