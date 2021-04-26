تين كات فخور بلاعبي الوحدة عقب الثأر من بيرسيبوليس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الهولندي هنيك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة عن فخره بلاعبي فريقه بعد الفوز الثمين الذي حققه العنابي على بيرسيبوليس الإيراني بهدف نظيف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأثنى تين كات على أداء اللاعبين والروح القتالية التي خاضوا بها المباراة رغم الغيابات والظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وإكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد البديل عبد الله أنور في الدقيقة 83.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، وفخور باللاعبين وبالأداء الذي قدموه، والفوز الثالث على التوالي لتستمر النتائج الإيجابية في البطولة رغم الظروف غير العادية التي يمر بها الفريق».

وأشاد مدرب الوحدة بالمهاجم السلوفيني يتم ماتافز صاحب هدف الفوز، مؤكداً أنه قدم عملاً فنياً رائعاً في تسجيل هدف المباراة.

وختم: «سنبدأ الاستعداد على الفور لمباراة غوا الهندي في الجولة الأخيرة، ويجب أن أتابع المنافس لمعرفة التغيرات التي حصلت على أدائه منذ مواجهتنا معه في الجولة الثانية».

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