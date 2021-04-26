الاتحاد الآسيوي يختار ماتافز أفضل لاعب في مباراة الوحدة وبيرسيبوليس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السلوفيني تيم ماتافز، مهاجم الوحدة، كأفضل لاعب في مباراة العنابي مع بيرسبوليس الإيراني التي أقيمت، اليوم الاثنين، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

وانتهت المباراة بفوز الوحدة بهدف وحيد سجله ماتافز في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء من مجهود فردي بعدما راوغ مدافعي بيرسبوليس ووضع الكرة قوية في شباك الحارس حامد لاك.

ويعد الهدف هو الأول للمهاجم السلوفيني مع الوحدة في دوري أبطال آسيا، إذ برز اللاعب بشكل لافت في المباراة ورجح كفة "أصحاب السعادة".

يذكر أن الوحدة قطع شوطاً كبيراً لبلوغ دور الـ 16 من البطولة القارية بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بيرسبوليس الإيراني متصدر المجموعة، ويحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط في مباراته في الجولة الأخيرة أمام غوا الهندي يوم الخميس المقبل ليضمن التأهل رسمياً.

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