مهدي علي: على شباب الأهلي القتال طالما الفرصة الآسيوية قائمة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحدث مهدي علي، المدير الفني لشباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام الاستقلال دوشنبه الطاجيكي، في الحادية عشرة من مساء غدٍ بتوقيت الإمارات، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، والتي يستضيفها ملعب استاد الملك فهد الدولي، مؤكداً أهمية المباراة للفريقين، خصوصاً بعدما تقاربت الفرق الأربعة في جدول الترتيب، وأصبحت فرص التأهل متاحة أمام الجميع.

وأضاف: «نتائج الجولة السابقة، تشير إلى تقارب كبير في مستويات الفرق المتنافسة، وتؤكد أن أي فريق يمكن أن يفوز على الآخر، والفوز في المباراة الأخيرة على أجمك، منحنا دافعاً قوياً لمواصلة المشوار، والبحث عن بطاقة التأهل، وطالما الفرصة قائمة يجب أن نقاتل من أجل تحقيق هدفنا».

وزاد: «سندخل مواجهة الغد، بشكل أقوى، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية، كما أن منافسنا الاستقلال بعد فوزه على الهلال، ارتفعت معنوياته أكثر، ولديه حظوظ في التأهل، وهو فريق جيد ومنظم، وفي المباراة الأولى لم نستغل الفرص بالصورة المطلوبة، وتركيزنا سيكون أكبر غداً، لأن الفوز سيعزز فرصنا في التأهل، ولذلك نتوقع مباراة قوية وصعبة على الجانبين».

واختتم مهدي علي، قائلاً: «تشكيلة مباراة الغد، ربما تشهد تغييرات طفيفة حسب الظروف الفنية، وبعدما تأثرنا في أول مباراتين بغياب جلال الدين وكارتابيا، سعينا لعمل تدوير بين اللاعبين، وأرحنا بعضهم في المباراة السابقة، وأشركنا بعض الذين ابتعدوا عن المشاركة لفترة طويلة، مثل سالمين خميس».

ومن جانبه، قال عيد خميس، لاعب شباب الأهلي: «المواجهة مهمة بالنسبة لنا، وأتوقع مباراة صعبة، لأن كل فريق يسعى للفوز، وانتصارنا في المباراة الأخيرة على أجمك، منحنا دفعة معنوية قوية، ونحن جاهزون لهذا اللقاء، وحريصون على بذل كل ما نملك، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تعزز حظوظنا في التأهل».

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