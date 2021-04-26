إيقاف إسماعيل مطر 3 مباريات في "أبطال آسيا"

المصدر: دبي – البيان الرياضي

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف إسماعيل مطر قائد الفريق الأول بنادي الوحدة 3 مباريات وغرامة قدرها 1000 دولار لسوء السلوك، وذلك على خلفية تعرضه للطرد في مباراة الوحدة والريان القطري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إسماعيل مطر قبل ثوان من إطلاق صافرة المباراة بسبب انفعال مطر على اللاعب دام تراوري لاعب الريان رغم أن الحكم احتسب خطأ على الأخيرة لمصلحة قائد الوحدة.

ويغيب مطر عن مباريات الوحدة مع بيرسيبولس الإيراني وغوا الهندي في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، وفي حال تأهل الوحدة إلى دور الـ 16 سيغيب أول مباراة تالية للفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز