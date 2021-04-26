العين بطل «رمضانية كرة الصالات» في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توّج فريق العين بلقب بطولة كرة القدم للصالات التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على هامش الدورة الرمضانية، وذلك عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق «أرب ستارز» بهدف نظيف سجلته صابرين ماماي في البطولة التي جرت بالصالة المغطاة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، وحصل فريق المجد على المركز الثالث، وفازت سلوى منصور لاعبة «أرب ستارز» بلقب هدافة البطولة في المباريات التي شهدت قمة المتعة الكروية على مدار 4 أيام بمشاركة 12 فريقاً، وقام بتتويج الأبطال عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. وأشاد عبدالملك جاني بما قدمته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من بطولة نموذجية في كل شيء بالعمل المميز بما يؤكد وجود كوادر تستطيع تنظيم بطولات على أعلى مستوى وقال: نوفر كل الإمكانيات داخل مجلس الشارقة الرياضي لإنجاح مثل هذه البطولات بشكل عام، وبما يخدم كرة الصالات بشكل خاص كما أن نادي الشارقة الرياضي للمرأة يقدم نموذجاً متميزاً في العمل للتطوير في رياضة السيدات.

شكر

من جانبها، وجهت ندى عسكر النقبي الشكر إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للمرأة، على جهد سموها في الارتقاء برياضة السيدات بشكل عام من خلال متابعة سموها لكل ما يقدم للرياضة، كما هنأت ندى النقبي الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى مشيدة بالمستويات التي تمت مشاهدتها على مدار أيام البطولة وقالت: دائماً كرة القدم هي الشغف الكبير في الملاعب، وأكدت بدورها أن اللعبة كانت فاكهة هذه النسخة خصوصاً وأنها المرة الأولى التي يتم إقامتها رغم تاريخ البطولة الطويل.

حفاوة

بدوره، قال محمود الكعبي مشرف كرة قدم السيدات بنادي العين: هذه هي المرة الأولى التي نشارك في الخماسيات، والتنظيم جاء رائعاً والمستوى الفني مرتفع والحفاوة كبيرة من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وستكون بطولة أساسية لسيدات العين للمشاركة فيها مستقبلاً، وبغض النظر عن النتائج فإن التنظيم الجيد يدفعنا للتواجد في مثل هذه البطولات، كما أوضحت آمال فؤاد مدربة فريق أرب ستارز: «مؤسسة الشارقة قدمت نموذجاً جيداً للغاية في تنظيم نسخة كروية بها العديد من الامتيازات، وننتظر كل عام مثل هذه البطولات الرمضانية، وفكرة إدخال كرة الصالات في هذه النسخة كان قراراً رائعاً».

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