العروبة والإمارات.. طموحات منافسة الكبار في «المحترفين»

المصدر: متابعة – محمد فضل

عاشت جماهير العروبة والإمارات الفرحة الكبرى وهي تتابع مراسم تتويج الفريقين بطلاً ووصيفاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وصعودهما معاً للعب مع «المحترفين» الموسم المقبل، وسيكون التحدي الجديد أمام الفريقين هو مواصلة التألق، بطموحات منافسة الكبار. وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، بتسليم الدرع الجديد لأبطال «الهواة» الذين نالوه عن جدارة واستحقاق، فضلاً عن تقليدهم بالميداليات الذهبية، وانطلقت بعدها أفراح لاعبي العروبة بالنسخة الجديدة من درع الأولى باستاد خليفة بن زايد، فيما انطلقت مسيرة أفراح الإمارات في رأس الخيمة عقب قيام الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي، بتسليم لاعبي «الصقور» الميداليات الفضية، ليكون الوعد دوري المحترفين في الموسم الجديد والذي يتطلب مضاعفة الجهد.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي فريقي العروبة والإمارات بالتأهل لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن إدارتي الناديين اجتهدتا من أجل بلوغ دوري الأضواء والشهرة وتحقيق إنجاز الصعود، وأكد نجاح موسم دوري الدرجة الأولى رغم التحديات الكبيرة وأبرزها جائحة «كورونا» وقال: «كان لدينا ثقة كبيرة في نجاح الموسم للتنظيم الجيد للمسابقات».

وأشار إلى أن النسخة المقبلة من دوري الدرجة الأولى ستشهد مشاركة فرق جديدة قادمة من دوري الثانية، ما يزيد من قوة المسابقة، وقال نحن راضون عما تحقق من إنجازات في مختلف المسابقات ونتطلع للأفضل ونتمنى أن تسير الأمور مع نهاية مسابقة دوري الخليج العربي بذات الوتيرة التي بدأ عليها الموسم. وأضاف: سنكون في قمة الجاهزية لاستحقاقات الموسم المقبل، ونتمنى أن تزول كافة الأسباب التي أدت إلى غياب الجماهير، كما أن التطلعات كبيرة والخطة المستقبلية تهدف إلى زيادة قيمة البطولات المحلية والتسويق والرعاية بإشراك القطاع الخاص.

حسن الظن

وأكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات، أن لاعبي «الصقور» كانوا عند حسن ظن الجماهير وتوجوا جهود موسمين متتاليين بتحقيق إنجاز الصعود والتأهل لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الخطة التي وضعها مجلس إدارة النادي خلال الموسمين توجت بهذا الإنجاز والذي يتطلب المحافظة عليه، وأتمنى أن يكون الجميع في أتم الجاهزية وتقديم موسم استثنائي مع كبار المحترفين، وقال: مباريات دوري الخليج العربي تختلف عن الدرجة الأولى، والمرحلة المقبلة ستكون في غاية الصعوبة وعلى الجميع مضاعفة الجهد.وأشاد القاسمي بإدارة نادي الإمارات والتي قامت بربط الجمهور بفريقه بنقل المباريات عبر روابط البث على الإنترنت، مشيراً إلى أن الجمهور يعتبر الداعم الأول ونبارك لهم عودة «الصقور» لمكانه الطبيعي مع الكبار.

تدعيم

وأكد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة العروبة: سنعمل جاهدين لظهور الفريق بأفضل صورة في دوري المحترفين، وقال: «نحن لها» وسنقوم بتدعيم صفوف الفريق بأفضل الكفاءات من اللاعبين المميزين، وهدفنا منافسة الكبار.

موسم شاق

وقدم علي راشد الملاحي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، الشكر للشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والأب الروحي لفريق العروبة على دعمه اللامحدود للنادي، مؤكداً متابعته وحرصه على كل تفاصيل الصعود وتسخيره كافة الإمكانات من أجل التتويج بدرع «الهواة».

وذكر الملاحي أن الموسم كان شاقاً وأن طريق التتويج بالدرع لم يكن سهلاً، وقا ل: اللاعبون والجهازين الفني والإداري بذلوا جهوداً كبيرة من أجل بلوغ دوري الخليج العربي إلى جانب المتابعة المستمرة من قبل مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن فرحة الدرع والصعود لن تنسينا المسؤولية الكبيرة من أجل توفير كل الإمكانيات للنجاح في الموسم المقبل.





عبد الله الشرقي: أتمنى ديربي الفجيرة والعروبة

هنأ الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إدارة العروبة على الصعود، مشيراً إلى أن شباب العروبة كانوا عند الموعد ونجحوا في بلوغ دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي في عصر الاحتراف وأتمنى أن تكون تجهيزات الفريق مثالية لدوري الخليج العربي، وأعرب الشرقي عن أمله في بقاء الفجيرة مع الكبار، متمنياً مشاهدة ديربي الفجيرة بين الفجيرة والعروبة في الموسم المقبل.

البخيت: أتمنى الاستمرار مع «الصقور»

أكد الأردني ياسين البخيت محترف فريق الإمارات، أنه يشعر بالراحة النفسية في قلعة «الصقور»، لافتاً إلى أنه سعيد بتحقيق إنجاز الصعود لدوري المحترفين، وقال: لم أحدد وجهتي بعد وأتمني الاستمرار مع «الصقور».وأكد عبد الله مال الله كابتن الفريق، أن اللاعبين نجحوا في إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي مع الكبار، مشيراً إلى أن الإمارات كان يستحق نقطة من أربع مباريات خلال الموسم الماضي ولكن بسبب «كورونا» تم إلغاء الموسم ولم تقل عزيمتنا خلال الموسم الحالي.

أجواء الانتصارات

أكد حسن زايد كابتن فريق العروبة أن اللاعبين دائماً يتفاءلون باللعب باستاد خليفة بن زايد بنادي العروبة ولم يخسر الفريق عليه طوال الموسم، ووجه حسن زايد الشكر لإدارة النادي وللجهازين الفني والإداري لتوفيرهم الأجواء المناسبة لتحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أن اللاعبين نجحوا في إسعاد جماهيرهم.

وأكد النيجيري فيكتور نوانيري هداف العروبة المعار من حتا سعادته باللعب في صفوف «الأخضر»، متمنياً مواصلة الفريق النجاح دائماً.

5000

ينتظر نادي العروبة تحديات كثيرة أبرزها مواكبة متطلبات رابطة دوري الخليج العربي وتنفيذ وتطبيق شروط المشاركة مع «المحترفين»، والتي تبدأ أولاً باجتياز الملعب شروط الرابطة، وأن يكون ملائماً لاستقبال مباريات الدوري، فضلاً عن باقي الترتيبات، والتي تتعلق بزيادة مقاعد الملعب الرئيس للنادي، والذي يضم حالياً 3 آلاف مقعد، تسعى الإدارة إلى زيادتها إلى 5 آلاف مقعد.

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