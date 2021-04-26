«الآسيوي»: هدف البرازيلي إدواردو «مذهل»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

وصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الذي أحرزه في شباك أجمك الأوزبكي بـ «المقصّية المذهلة»، في المواجهة التي انتهت لمصلحة «الفرسان» 3 - 1، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، وهو نفس رصيد أجمك.

ورشح الاتحاد الآسيوي في تقرير نشره على موقعه الرسمي هدف كارلوس إدواردو ضمن أجمل أهداف الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتنافس هدف إدواردو الذي عاد للتهديف في دوري أبطال آسيا بعد غياب طويل منذ أن كان لاعباً في صفوف الهلال السعودي، ضمن الجولة الرابعة، مع أهداف عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر في شباك فولاذ خوزستا، وشهريار ماغانولو لاعب بيرسيبوليس في مرمى غوا الهندي، ومانو شهر لاعب استقلال طاجيكستان في مرمى الهلال، ومهدي غايدي لاعب الاستقلال الإيراني في شباك الدحيل.

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