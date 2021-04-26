مصير «خليجي 25» في يد «العمومية» الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

يُعقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم «عن بُعد»، لمناقشة موقف بطولة «خليجي 25»، بعد اعتذار قطر عن عدم الاستضافة، وقيام لجنة التفتيش الخليجية بزيارة إلى مدينة البصرة العراقية في الأيام الماضية، لتفقد منشآت وملاعب العراق لاستضافة البطولة، ويشارك في الاجتماع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الأمين العام.

وسيتم في بداية الجمعية العمومية عرض تقرير شامل عن عمل لجنة التفتيش، بعد زيارتها للعراق، حيث دونت العديد من الملاحظات المهمة، سواء على المنشآت الرياضية مثل عدم جاهزية ملعب الميناء، وحاجته لمزيد من الوقت للانتهاء من منشآته، أو التجهيزات اللوجستية للمستشفيات والفنادق، والتي تحتاج للمزيد من العمل. كما سيتم خلال الاجتماع منح العراق الوقت، لاستكمال التجهيزات مع حفظ حقها في الاستضافة، خصوصاً بعد جولة وزير الرياضة والشباب عدنان دجال للدول الخليجية، لاحتضان البطولة المرة الثانية بعد الأولى، التي أقيمت في بغداد عام 1979.

وعلم «البيان الرياضي» أن هناك اتجاهاً قوياً لتأجيل البطولة المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، لمدة عام، ويعزز هذا الاتجاه إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 22 منتخباً عربياً، ووجود تركيز كبير على منح تلك النسخة اهتماماً كبيراً، نظراً لكونها أشبه بـ«مونديال مصغر»، وتعد فرصة للاطمئنان على جاهزية قطر لاستضافة مونديال 2022، ومن الصعب إقامة بطولة «خليجي 25» في تاريخ قريب بعد هذا الموعد، لظروف استعداد المنتخبات لكأس العالم.

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