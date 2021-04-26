الوحدة والشارقة خطوة التأهل إلى دور الـ 16 لـ «أبطال آسيا» اليوم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي – محمد صادق

يخوض فريقا الوحدة والشارقة مباراتين مهمتين أمام بيرسيبوليس الإيراني والقوة الجوية العراقي بطموح التأهل مبكراً إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» فريقا الوحدة وبيرسيبوليس الإيراني باستاد جواهر لال نهرو بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويسعى الوحدة لرد الدين لمنافسه بعد خسارته أمامه في الجولة الأولى بهدف دون رد، لينجح بعدها في تحقيق 7 نقاط من 3 مباريات بالتعادل مع غوا الهندي، والفوز مرتين على الريان القطري، احتل بها وصافة المجموعة، ويتصدر بيرسيبوليس المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وأصبح أول المتأهلين إلى الدور التالي.

ويغيب عن الوحدة كل من أحمد راشد وخميس إسماعيل لتراكم البطاقات الصفراء، وإسماعيل مطر للطرد في مباراة الريان. وشدد تين كات، مدرب الوحدة، على أن التأهل للدور التالي بيد الفريق من دون انتظار نتائج الآخرين، وهو ما يفرض عليه تحقيق النقاط الثلاث، معتبراً أن الضغوط أصبحت أقل على الوحدة ، وقال: بيرسيبوليس فريق صعب ويملك خبرة كبيرة، وعلينا التفكير في كيفية مفاجأته ونطمح للاستمرار في البطولة لأننا نمثل الإمارات.

من ناحية أخرى يلعب الشارقة في العاشرة من مساء اليوم مع القوة الجوية العراقي، باستاد الشارقة في المجموعة الثانية لدوري الأبطال بطموح حسم التأهل لدور الـ 16 مبكراً بتحقيقه الفوز مع تعثر تراكتور «6 نقاط» في مواجهته أمام باختاكور، بالمباراة الثانية بالمجموعة، ويتصدر الشارقة مجموعته برصيد 8 نقاط ونجح في الحفاظ على سجله خالياً من أي خسارة في 4 مباريات، أما الفريق العراقي فتبدو حظوظه بعيدة من الناحية العملية بعد أن توقف رصيده عند نقطتين فقط.

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