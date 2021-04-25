الوالي حارس العروبة بطل الهواة ينضم للوصل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

كشف محمد علي الوالي حارس مرمى العروبة بطل دوري الدرجة الأولى عن انتقاله رسمياً اعتباراً من الموسم الكروي المقبل 2021-2022 إلى فريق الوصل مشيراً إلى أنه فضل اللعب لفهود زعبيل على كثير من العروض الأخرى وسيبذل قصارى جهده مع فريقه الجديد خلال مباريات دوري الخليج العربي القادم متمنياً التوفيق للعروبة في دوري الأضواء والشهرة .

وأكد اللاعب الفروقات الكبيرة ما بين دوري الهواة والمحترفين لافتاً إلى أنه يطمح إلى تقديم نفسه بصورة أفضل مع الإمبراطور وأتمنى في المستقبل ارتداء شعار منتخبنا الوطني.

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