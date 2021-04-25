"الآسيوي" يصف هدف إدواردو لاعب شباب الأهلي بـ "المذهل"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الذي أحرزه في شباك أجمك الأوزبكي بـ "المقصية المذهلة"، أمس، في المواجهة التي انتهت لمصلحة "الفرسان" بثلاثة أهداف مقابل هدف أبقى بها على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16 للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، وهو نفس رصيد اجمك.

ورشح الاتحاد الآسيوي في تقرير نشره على موقعه الرسمي هدف كارلوس إدواردو ضمن أجمل أهداف الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال التقرير عن الهدف:" بعد أن تقدم شباب الأهلي مبكراً، فرض سيطرته على الفريق الأوزبكي بفضل لحظة تألق من كارلوس إدواردو الذي نجح في وضع جسده بشكل رائع وأرسل كرة مقصية خلفية مذهلة "على الطاير" في الزاوية اليمنى في شباك حارس أجمك سلطانوف من مسافة 12 ياردة".

ويتنافس هدف إدواردو الذي عاد للتهديف في دوري أبطال آسيا بعد غياب طويل منذ أن كان لاعباً في صفوف الهلال السعودي، ضمن الجولة الرابعة، مع هدف المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر في شباك فولاذ خوزستان الإيراني، وهدف شهريار ماغانولو لاعب بيرسيبوليس في مرمى غوا الهندي، كما رشح هدف مانو شهر لاعب استقلال طاجيكستان في مرمى الهلال السعودي، وأخيراً هدف مهدي غايدي لاعب الاستقلال الإيراني في شباك الدحيل القطري.

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