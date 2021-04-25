تين كات: التأهل بأيدينا والضغوطات أصبحت أقل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شددالهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة على أن التأهل للدور التالي بيد الفريق من دون انتظار نتائج الآخرين، وهو ما يفرض عليه تحقيق نقاط المباراة الثلاث عندما يواجه بيرسيبوليس الإيراني غداً الاثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة، معتبراً أن الضغوطات أصبحت أقل بعد أن وصل الوحدة إلى المركز الثاني.

وقال:" أعتقد أن التأهل بأيدينا ونحن من علينا تحقيقه دون النظر إلى ما سيحدث في المجموعات الأخرى، ويتوجب علينا تحقيق 3 نقاط على الأقل، ولو جمعنا أكثر سيكون أمراً رائعاً، والانتصار هو الأهم بغض النظر عن عدد الأهداف لأن ضمان نقاط المباراة هي الأولوية القصوى لدينا".

وأضاف:" بيرسيبوليس فريق صعب ويملك خبرة كبيرة، وكان بإمكاننا الخروج بالتعادل في المباراة الأولي ولكن إن لم تسجل لا تتوقع الفوز وهو ما حدث في المباراة بعدم قدرتنا على التسجيل".

وأردف:" علينا التفكير في كيفية مفاجئة المنافسة وإعداد الخطة التي تناسب المباراة، سنفقد بعض اللاعبين بسبب البطاقات".

وختم:" نطمح للاستمرار في البطولة كناد يمثل الإمارات التي تعني فيها كرة القدم الكثير في ظل التطور الذي حدث، حيث عملت كمدرب في الإمارات لفترة ليست بالقصيرة".

من جهته قال السلوفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة إن العنابي يستحق التأهل إلى الدور القادم قياساً بما قدمه وحققه من نتائج خلال المباريات الماضية، مؤكداً أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الهدف الأساسي في المجموعات وهو التأهل.

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