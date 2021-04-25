راشد النعيمي يتوج العروبة بدرع الهواة والامارات ينال الفضية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل - تصوير- زيشان احمد

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الامارات لكرة القدم رسمياً فريق العروبة بدرع مسابقة دوري الدرجة الأولى والميداليات الذهبية وذلك مع نهاية مسابقة دوري الهواة للموسم الرياضي 2020-2021 ، وحضر مراسم التتويج كل من الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية والشيخ احمد بن حمد بن سيف الشرقي ، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة واحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات الى جانب إدارة الناديين .

وبعد مباراة احتفالية انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف بكر الفريق الضيف " البطائح " بهدفه الأول الذي سجله خالد جلال في الدقيقة 61 وعدل مايد راشد النتيجة للعروبة في الوقت بدل الضائع 90+3 لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لينهي العروبة الدوري برصيد 44 نقطة.

أدار المباراة طاقم حكام مكون من محمد الهرمودي ( حكم ساحة ) وليد القرمطي ( مساعد أول ) علي شملان ( مساعد ثان ) خالد الملا ( حكماً رابعاً ) .

وعقب نهاية المباراة تم اطلاق الألعاب النارية واشعة الليزر وذلك ابتهاجاً بالصعود واحتفل لاعبو العروبة وادرة النادي بنيل الفريق الأخضر لدرع الدرجة الأولى للمرة الثانية في تاريخ النادي الذي تأهل بعد مرور 30 عام على آخر صعود للفريق موسم 91-92 .

وستبدأ إدارة النادي العرباوي مباشرة وعقب التتويج بالدرع ترتيبات الصعود لدوري الخليج العربي للمرة الأولى تحت هذا الموسم و، وتسعى الإدارة الى زيادة مقاعد الملعب الرئيسي لتصل الى 5 الآلاف كرسي فضلاً عن إجازة كافة الملفات المتعلقة بالملعب الرئيس والتي تسمح للفريق الأول بخوض مبارياته على ملعبه .

فضية الامارات

وفي رأس الخيمة قام الشيخ احمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الامارات بتقليد فريق الصقور " الوصيف " بالميداليات الفضية بعد نهاية مباراة الامارات ضد مصفوت بهدف لكل فريق ، وتقدم للامارات هداف الفريق البرازيلي ديغو داسيلفا ق 14 وعدل النتيجة حسن يوسف في الدقيقة 23ليصل الامارات برصيده الى 41

وفي بقية النتائج فاز العربي على مضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 2-1 وحضرت نتيجة التعادل أيضا خلال مباراة مسافي ودبا الحصن بنتيجة 3-3 والذيد والحمرية بهدفين لكل فريق .

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