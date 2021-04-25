راشد النعيمي يهنئ العروبة والإمارات بالصعود

المصدر: الفجيرة – محمد فضل، تصوير: زيشان أحمد

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الامارات لكرة القدم فريقي العروبة بطل دوري الدرجة الأولى ووصيفه فريق الإمارات بالتأهل لدوري الخليج العربي مشيراً إلى أن إدارتي الناديين اجتهدا من أجل بلوغ دوري الأضواء والشهرة و إنجاز الصعود يحسب لهما .

ووصف النعيمي في تصريحات إعلامية موسم دوري الدرجة الأولى الحالي بأنه كان ناجحاً بكل المقاييس رغم التحديات الكبيرة التي واجهت لجان الاتحاد والتي أبرزها " جائحة كورونا " إلى جانب عدم الحضور الجماهيري، وقال: " النعيمي كان لدينا ثقة كبيرة في نجاح الموسم وذلك في اعقاب التنظيم الجيد للمسابقات" .

وأشار النعيمي إلى أن النسخة المقبلة من دوري الدرجة الأولى ستشهد مشاركة فرق جديدة قادمة من دوري الثانية مما يزيد من قوة المسابقة .

وقال النعيمي : " نحن راضون حتى الآن لما تحقق من إنجازات في مختلف المسابقات ونتطلع للأفضل في قادم المواسم ونتمنى أن تسير الأمور مع نهاية مسابقة دوري الخليج العربي بذات الوتيرة التي بدأ عليها الموسم الرياضي وأتمنى أن نكون في قمة الجاهزية لاستحقاقات الموسم المقبل وأن تزول كافة الأسباب التي أدت إلى غياب الحضور الجماهير كما ان التطلعات ستكون كبيرة وأن الخطة المستقبلية تهدف إلى زيادة قيمة البطولات المحلية والتسويق والرعاية بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال .

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