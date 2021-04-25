شباب الأهلي يثأر من اجمك ويبقي حظوظه في التأهل الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ثأر شباب الأهلي من خسارته من اجمك الأوزبكي في الجولة الثالثة 1-2، بالفوز عليه اليوم 3-1، في مباراتهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وسجل أهداف "فرسان دبي" كل من حارب عبد الله وكارلوس ادواردو وأحمد العطاس في الدقائق 3 و11 و30، وأحرز هدف أجمك شاروخ غادويف في الدقيقة 14، وأبقى شباب الأهلي على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16 للبطولة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، وهو نفس رصيد اجمك.

بينما رفع الاستقلال الطاجيكي، رصيده إلى 7 نقاط، بعد فوزه على الهلال السعودي 4-1 اليوم أيضاً، في مباراتهما على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، متساوياً مع الهلال في صدارة المجموعة الأولى.

وبكر شباب الأهلي، بالتسجيل في الدقيقة 3، من هجمة سريعة وصلت فيها الكرة إلى حارب عبد الله، ليضعها في المرمى، بعد تمريرة من أحمد العطاس، خلف مدافعي الفريق الأوزبكي.

وكاد العطاس، أن يعزز تقدم "فرسان دبي"، بهدف ثاني في الدقيقة 7، برأسية علت العارضة، في ترجمة لتفوق الفريق، وسيطرته الميدانية على أرض الملعب.

وعزز كارلوس ادواردو، تقدم "فرسان دبي"، بهدف ثاني في الدقيقة 11، من تسديدة خلفية رائعة، ونجح اجمك، في التسجيل بالدقيقة 14، بهدف شاروخ غادويف، وسط غياب التركيز من مدافعي شباب الأهلي، وردت العارضة رأسية لمهاجم أجمك في الدقيقة 20.

وضغط جلال الدين ماشاربيوف، على مدافع اجمك داخل منطقة جزاءه، وحصل منه على الكرة، ولعبها عرضية، ولم يجد أحمد العطاس، صعوبة في التسجيل منها هدفاً ثالثاً لشباب الأهلي في الدقيقة 30.

ومال أداء شباب الأهلي في الشوط الثاني، إلى التأمين الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، لتأمين النتيجة أمام الضغط الهجومي للفريق الأوزبكي، وحقق ممثل الوطن، هدفه وأنهى المباراة بفوز غالي وفي توقيت مهم، ليبقى الفريق في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى.

والجدير بالذكر، أنه تقام الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الهلال مع اجمك، وشباب الأهلي مع الاستقلال، ويتأهل إلى دور الـ 16، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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