«الثامنة» تريح الشارقة في صدارة «الثانية»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

استمر الشارقة في صدارته للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا رغم تعادله 1-1 مع باختاكور الأوزبكي في ختام الجولة الرابعة، حيث وصل للنقطة الثامنة من فوزين وتعادلين بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه في المجموعة «تراكتور الإيراني» فيما يحل باختاكور ثالثاً برصيد 4 نقاط ثم القوة الجوية العراقي في المركز الأخير برصيد نقطتين، وتبقى لكل فريق مباراتان.

وعبر عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة عن رضاه بالتعادل الإيجابي أمام باختاكور الأوزبكي، وقال العنبري: كانت مباراة صعبة علينا، ولم نكن في مستوى المباراة السابقة التي فزنا فيها على باختاكور برباعية لهدف، ومجهود اللاعبين تأثر هو الآخر ولم يكونوا في مستواهم الذي خاضوا به مواجهة باختاكور الأولى وحدث تراجع كبير لديهم.

وأضاف: النتيجة بالنسبة لنا جيدة، في ظل الظروف الحالية، وشيء جيد هو أننا لم نخسر والتعادل أراه نتيجة إيجابية بديلاً للخسارة التي كانت ستخرج بها المباراة في حال لم نحرز التعادل، لم أطلب من اللاعبين التركيز على الدفاع فقط، وإنما اللعب بتوازن إلا أن لاعبي الشارقة عانوا من الإرهاق، خصوصاً ونحن في نهاية الموسم والمنافس في الجولة السادسة .

تحديد

وأضاف العنبري: في المباراة المقبلة أمام تراكتور سنحدد طريقة لعبنا وبناءً عليها سنختار الأسماء التي تشارك منذ البداية في ظل عودة العناصر التي غابت عن الفريق تحديداً الثنائي الحسن صالح والبرازيلي إيغور كورنادو.

مباراة جيدة

أكد بيتر هوستيرا مدرب باختاكور الأوزبكي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الشارقة، مضيفاً: «فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب منذ البداية حتى النهاية وكان علينا إنهاء المباراة مبكراً، إلا أننا لم ننجح في ذلك».

وقال مدرب باختاكور تعليقاً على هدف التعادل للشارقة: تصرف الحكم المساعد في لحظة تسجيل هدف التعادل للشارقة كان مربكاً.

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