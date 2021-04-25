3 نقاط تفصل العنابي عن التأهل الآسيوي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

جاء الفوز الذي حققه الوحدة على الريان القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا ليقرب الفريق من التأهل إلى دور الـ 16 بعد أن وصل للنقطة السابعة، وباتت 3 نقاط تفصل الوحدة عن التأهل.

ورغم تكرار فوز الوحدة على الريان الذي أصبح عقدة حقيقية في البطولة الآسيوية، بعد أن فاز الفريق مرتين 3 - 2 و1 - 0 إلا أن الأداء لم يكن الأفضل للفريق بعكس المباراة الماضية التي نجح خلالها في تقديم مستوى أقوى خاصة في الشوط الثاني، حيث استغل الوحدة النقص العددي في صفوف الريان الذي لعب بتسعة لاعبين، قبل أن يطرد كذلك إسماعيل مطر قائد الوحدة بسبب تهور واحتكاك غير مبرر مع اللاعب دام تراوري الذي احتسب خطأ عليه ضد مطر، في تصرف غريب ومفاجئ من قائد فريق الوحدة.

وأبدى الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، عدم رضاه عن أداء العنابي رغم الفوز الذي حققه على حساب الريان القطري بهدف مقابل لا شيء.

وقال تين كات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:«بالطبع حققنا الأهم بالحصول على النقاط الثلاث، ولكني غير راض عن الأداء».

الطريق الصحيح

وأضاف تين كات:«نحن في الطريق الصحيح ونحتاج إلى 3 نقاط على الأقل للحصول على بطاقة التأهل، وقد كان من المهم أن الفريق أكمل الـ 90 دقيقة ونجحنا في الحفاظ على الفوز».

وجدد تأكيده على شعور اللاعبين بالتعب والإرهاق بسبب توقيت المباريات، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يحاول بكل طاقته تجهيز اللاعبين للمباراتين المتبقيتين في المجموعة.

وكشف تين كات عن غياب المدافع أحمد راشد أمام بيرسيبوليس يوم الاثنين المقبل لتراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى إسماعيل مطر لحصوله على البطاقة الحمراء.

رفض

أعرب الفرنسي لوران بلان مدرب الريان عن حزنه لخسارة فريقه وابتعاده عن المنافسة، ورفض التعليق على قرارات الحكم بسبب طرد اثنين من لاعبي الريان.

وقال عقب اللقاء:«من الصعب التعليق على أحداث المباراة، لقد لعبنا في ظروف صعبة للغاية بعد طرد اثنين من لاعبي الفريق وإصابة إبراهيم مسعود، لكنني فخور بما قدمه اللاعبون».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز