النصر يفوز على «بطل الثانية» ودياً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

فاز النصر على فريق غلف هيروز بطل دوري الدرجة الثانية بهدفٍ دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما، أول من أمس، باستاد آل مكتوم ضمن تحضيراته لاستئناف مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل هدف النصر المهاجم المقيم البرازيلي كايكي جيسوس، وعلى هامش المباراة قام عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بتهنئة أحمد عبدالله نقي، رئيس مجلس إدارة نادي جلف إف سي، بمناسبة تتويج فريقه بدرع دوري الدرجة الثانية متمنياً للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة.

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