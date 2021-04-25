جلسة عصف ذهني لتطوير مسابقات المحترفين الليلة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تنظم رابطة المحترفين الليلة جلسة عصف ذهني مع الأندية لمناقشة المبادرات التطويرية للارتقاء بمستوى دوري الخليج العربي وتطويره ومسابقة الرديف خلال الموسم المقبل، وذلك من خلال ورشة عمل فنية يحضرها عبد الله الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة دوري المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي وحسن المري رئيس اللجنة الفنية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة، وعدد من خبراء اللعبة.

ومن المقرر مناقشة العديد من المحاور الفنية تشمل تقييم دوري الخليج العربي، ودوري تحت 21 سنة، وزمن اللعب الفعلي، وعدداً من الأمور الفنية المتعلقة بالمسابقات، ووجهت رابطة المحترفين الدعوة لشركات كرة القدم في الأندية لحضور ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية للموسم المقبل، والتي تأتي ضمن استراتيجية الرابطة على التطوير الدائم من خلال الشفافية وفتح باب التواصل مع شركاء النجاح في مسابقات المحترفين.

وتعد ورشة الشؤون الفنية التطويرية من المبادرات السنوية التي تنفذها الرابطة مع الاقتراب من نهاية كل موسم، بهدف تطوير المسابقات بما يعود بالفائدة على الأندية واللاعبين ومواصلة تطوير الكرة الإماراتية، وسيتم في الورشة الاستماع لرأي خبراء اللعبة وممثلي الأندية في الجوانب الفنية المتعلقة بالمسابقات الرئيسية وهي دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، كأس سوبر الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والاطلاع على التقارير الفنية الخاصة بتلك المسابقات ومعرفة الإيجابيات لمواصلة البناء عليها.

يذكر أن انطلاقة دوري الخليج العربي جاءت قوية، رغم جائحة «كوفيد 19»، ولاتزال المنافسة قوية سواء على القمة التي يتربع عليها الجزيرة بمنافسة قوية من بني ياس أو في القاع حيث يتنافس الفجيرة وعجمان وحتا على البقاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز