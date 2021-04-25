الوحدة يفتقد 3 لاعبين في مباراة بيرسيبوليس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة 3 لاعبين في مباراته أمام بيرسيبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا،غدا،بسبب البطاقات الملونة،وهم المدافع أحمد راشد، ولاعب خط الوسط خميس إسماعيل لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصولهما على الإنذار الثاني في مواجهة الريان، وإسماعيل مطر لحصوله على البطاقة الحمراء.

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة التي يتصدرها الفريق الإيراني برصيد 12 نقطة ويأتي الوحدة في المركز الثاني بـ 7 نقاط، بينما يحتل غوا الهندي المركز الثالث بنقطتين، والريان القطري في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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