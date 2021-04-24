الإمارات تشارك في كأس العرب والقرعة الثلاثاء

المصدر: دبي ــ البيان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن إجراء قرعة بطولة كأس العرب الثلاثاء المقبل في الدوحة، ليتم تنظيمها في نهاية العام الجاري، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة على 6 من ملاعب كأس العالم 2022، ويشارك في منافساتها المنتخب الوطني الأول، إلى جانب 22 منتخباً عربياً هي، مصر، السعودية، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، قطر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تونس واليمن.

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