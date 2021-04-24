الشارقة يتمسك بالصدارة الآسيوية بتعادل غالٍ

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

احتفظ الشارقة بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا بتعادله 1-1 مع باختاكور الأوزبكي في ختام الجولة الرابعة، تقدم باختاكور بهدف السبق حتى قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي ثم أدرك الشارقة التعادل عبر البديل محمد خلفان، وجاءت المباراة قوية من الطرفين.

وشن لاعبو باختاكور في ربع الساعة الأولى للمباراة عدداً من الهجمات الخطرة على مرمى الشارقة، إلا أن يقظة الحارس عادل الحوسني وخط الدفاع انقذت الشارقة من استقبال هدف، وفي المقابل لم يشكل لاعبو الشارقة خطورة تذكر على مرمى منافسهم لينحصر اللعب في منطقة وسط الملعب والشارقة.

وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 31 ليقود أول هجمة منظمة هددت مرمى باختاكور إلا أن غياب اللمسة الأخيرة جعلها تمر بسلام على فريق باختاكور، وذلك بعدما مرت تسديدة لوان بيريرا القوية إلى خارج الملعب ولم تصل إلى خالد باوزير الذي كان في وضع جيد، لتضيع فرصة افتتاح التسجيل في المباراة على الشارقة.

وكاد كايو لوكاس ان يفتتح التسجيل للشارقة في الدقيقة 37 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا انها مرت بالقرب من شباك الحارس سان جار.

وشهدت الدقائق الأخيرة للشوط الأول ضغطاً من مكثفاً من لاعبي باختاكور على الشارقة ولكنهم لم ينجحوا في تحقيق هدفهم باقتناص هدف قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، وهو ما خطط له مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري.

وفي الشوط الثاني أثمر ضغط باختاكور المتواصل عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59، بقدم اللاعب إرين ديريديوك الذي تابع تسديدة زميله خورجيكبار عليجونوف مستغلاً غياب التغطية الدفاعية الجيدة من مدافعي الشارقة.

وأجرى مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري 4 تغييرات متتالية الأول بخروج لاعب الإرتكاز محمد عبد الباسط ودخول سيف راشد، ثم البرازيلي ايغور كورنادو في مكان خالد باوزير في أول مشاركة لكورونادو مع الفريق بعد طويلة بسبب الإصابة التي ألمت به مؤخراً وحرمته من الظهور في أول 3 مباريات خاضها الشارقة في المجموعة، والتبديل الثالث جاء في خط الدفاع بخروج خالد الظنحاني ودخول عبد العزيز الكعبي، ودفع العنبري بورقة رابعة هجومياً باشراك المهاجم محمد خلفان مكان سالم سلطان

ومع اقتراب المباراة من نهايتها وضح التأثير الإيجابي بتبديلات العنبري وبالفعل تحقق التعادل

للشارقة عندما تمكن البديل محمد خلفان من التسجيل في الدقيقة 86، مستفيداً من تمريرة البديل الآخر عبد العزيز الكعبي الذي مرر له الكرة داخل الصندوق ليتخطى خلفان مدافعي باختاكور ويضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع الشارقة برصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول يليه تراكتور الإيراني برصيد 6 نقاط ثم باختاكور 3 نقاط والقوة الجوية العراقي برصيد نقطتين.

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