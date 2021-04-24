حسين مهدي.. جوكر النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يعول النصر على لاعبه الواعد حسين مهدي «الجوكر الجديد» ليكون الورقة الرابحة في التشكيلة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون من العناصر الأساسية في مباراة نهائي كـأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي 16 مايو المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين.

ومن المنتظر أن يمنح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المزيد من الفرص لحسين مهدي للظهور في تشكيلة الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة المتبقية في دوري الخليج العربي حتى يكون جاهزاً لنهائي أغلى الكؤوس الذي يفتقد فيه «العميد» الرباعي المكون من طارق أحمد وغلوبير ليما وتوزي وريان مينديز.

وكان حسين مهدي تواجد في معسكر المنتخب الأولمبي، الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن اللاعب شارك مع النصر في 11 مباراة بدوري الخليج العربي ولعب 318 دقيقة قام خلالها بـ195 تمريرة منها 165 تمريرة صحيحة، وقدم تمريرتين مؤثرتين و86 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز