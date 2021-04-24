العروبة.. التتويج بدرع «الأولى» وجائزة المليون الليلة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يصل قطار دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إلى محطته الأخيرة اليوم، بتتويج فريق العروبة بالدرع والميداليات الذهبية وجائزة المليون درهم، فيما يحصل فريق الإمارات الوصيف على الميداليات الفضية وجائزة قدرها نصف مليون درهم، وكان الفريقان تأهلا إلى دوري الخليج العربي من الجولة الماضية عقب حصولهما على المركزين الأول والثاني بدوري «الهواة»، وأعد اتحاد الكرة منصتين للتتويج الأولى بملعب العروبة والثانية بنادي الإمارات إذ أعدت لجنة المسابقات العدة لإخراج المشهد الختامي في أبهى حلة.

وسيتم تتويج العروبة عقب انتهاء مباراته الختامية بالبطولة أمام ضيفه البطائح بملعب خليفة بن زايد، بالنادي، والتي تنطلق في العاشرة مساء، وستكون المباراة احتفالية للعروبة الذي يسعى إلى مواصلة أرقامه القياسية هذا الموسم والوصول إلى النقطة 46 فضلاً عن إغلاق ملف الدوري بالفوز لكي تكون احتفالاته مثالية.

يستحق فريق البطائح الإشادة والتقدير بعد أن ظهر بأداء متميز ورسم لاعبوه لوحة رائعة بتصدر المنافسات لعدد متواصل من الجولات، وهو يهدف لإنهاء مشواره بالنقطة 40 ورد اعتباره من هزيمته في الدور الأول أمام العروبة بنتيجة 2 - 4، وكان البطائح منافساً شرساً في الدوري وأبقى على حظوظ الصعود حتى الجولة قبل الأخيرة، التي حقق فيها الفوز على العربي ولكن فوز الإمارات على مسافي رجح كفة «الصقور» للصعود باعتبار أن الأخير تفوق على البطائح في مباراتي الدوري بالفوز ذهاباً والتعادل إياباً.

وفي المباراة الثانية يستقبل فريق الإمارات على ملعبه في رأس الخيمة فريق مصفوت في مباراة لا تؤثر نتيجتها في وصافة «الصقور» الذي وصل بنقاطه إلى 40 وينتظر تقليده اليوم الميداليات الفضية وجائزة نصف مليون درهم.

وفي بقية مباريات اليوم يلعب دبا الفجيرة مع العربي، والذيد مع الحمرية، ومسافي مع دبا الحصن.

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