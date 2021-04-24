الوحدة يعزز «وصافة الخامسة» بالنقطة السابعة

المصدر: متابعة: محمد صادق، إيهاب زهدي

أكد الوحدة تفوقه على الريان القطري مكرراً فوزه عليه، أمس بنتيجة 1 - 0، في المباراة التي جرت بينهما باستاد بانديت جواهر لال نهرو بالهند، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسجل الهدف البديل عمر خريبين من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وبهذه النتيجة عزز الوحدة حظوظه في نيل بطاقة التأهل لدور الـ 16 بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، محافظاً على وصافة المجموعة التي يتصدرها بيرسيبوليس الإيراني، ويقبع الريان في مؤخرة الجدول بنقطة وحيدة وفقد فرصته في حجز بطاقة التأهل.



ويعد فوز الوحدة هو الثاني على التوالي في المجموعة بعد تغلبه على الريان في الجولة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع العنابي رصيد انتصاراته أمام الريان إلى 7 انتصارات خلال 8 مواجهات بين الفريقين.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد اثنين للاعبي الريان أحمد عبد المقصود وفرانك كوم، وإسماعيل مطر من الوحدة، فيما أشهر الحكم 10 بطاقات صفراء للاعبي الفريقين.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ورغم استحواذ الوحدة على الكرة وسيطرته على مجريات الأمور إلا أنه عجز عن هز شباك منافسه، حيث افتقدت هجمات الوحدة للفاعلية المطلوبة باستثناء تسديدة قوية من السلوفيني تيم ماتافز في الدقيقة 24 من خارج المنطقة أنقذها الحارس بصعوبة، ورأسية من فارس جمعة في الدقيقة 34.



وقبل نهاية الشوط الأول أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الريان، أحمد عبد المقصود، لعرقلة عبد الله أنور المنفرد بالمرمى.



واستفاد الوحدة في الشوط الثاني من النقص العددي في صفوف المنافس، بعد أن دفع تين كات بتغييرات هجومية بإدخال عمر خريبين وإسماعيل مطر بدلاً من محمد برغش وعبد الله أنور.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة العنابي بعد عرقلة فارس جمعة داخل المنطقة من جانب فرانك كوم الذي نال طرداً بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية نجح عمر خريبين في تنفيذها محرزاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.



وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إسماعيل مطر في الدقيقة ( 90+1 ) للاحتكاك مع داما تراوري الذي تدخل بشكل قوي مع مطر في وسط الملعب، ليغيب قائد العنابي عن الفريق في مباراته القادمة أمام بيرسيبوليس الإيراني، يوم الاثنين المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.



المجموعة الأولى



من ناحية أخرى، يتجدد لقاء شباب الأهلي وأجمك الأوزبكي في العاصمة السعودية الرياض في الحادية عشرة من مساء اليوم، باستاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويطمح «فرسان دبي» لتعويض خسارته الأخيرة أمام أجمك 1 - 2، بالجولة الثالثة من البطولة.



ويلتقي ضمن الجولة نفسها الهلال السعودي مع الاستقلال الطاجيكي، باستاد الأمير فيصل بن فهد، وكانت مباراتهما بالجولة الثالثة، شهدت فوز الهلال 3 - 1، لينفرد الهلال بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لكل من الاستقلال وأيه جي أم كي، ونقطة واحدة وضعت شباب الأهلي في المركز الرابع الأخير.



3 انتصارات



ويحتاج شباب الأهلي، إلى الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية من المجموعة الأولى بداية من لقاء الليلة، على أن تخدمه نتائج باقي المباريات في مجموعته والمجموعات الأخرى، للحصول على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دور الـ 16، والتي يحصل عليها أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب أفضل 3 أندية تحصل على المركز الثاني.



واعترف مهدي علي مدرب شباب الأهلي، بصعوبة موقف فريقه، بتأكيده عقب الخسارة أمام أجمك، أن «فرسان دبي»، صعّبوا الأمر على أنفسهم، وأشار إلى أن فريقه يسعى للإبقاء على حظوظه في المنافسة، مشيراً إلى أن فقدان التركيز في اللحظات الأخيرة من مباراة أجمك، تسبب في تلقي شباب الأهلي هدفين في 4 دقائق، وخسارة اللقاء، وتمنى عدم تكرار أخطاء المباراة الماضية، وأبرزها إهدار الفرص.

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