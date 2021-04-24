شباب الأهلي بطل دوري تحت 21 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حسم شباب الأهلي، لقبه الأول في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، قبل جولة على ختام المنافسة، بفوزه على مضيفه الوصل 2-1، على ملعب استاد زعبيل، في الجولة 25 أول من أمس، لينجح في الفوز بدرع المسابقة، مستفيداً من تعثر منافسه العين في المركز الثاني، بالتعادل 2-2 أمام ضيفه الجزيرة، ضمن الجولة ذاتها.

وأكد شباب الأهلي تتويجه بدرع الدوري، بوصوله إلى 55 نقطة، أي بفارق 5 نقاط كاملة عن ملاحقه العين، لتكون الجولة 26 الأخيرة المقررة الأربعاء المقبل، تحصيل حاصل، عندما يلتقي ضيفه النصر، على ملعب استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وكان على شباب الأهلي، الانتظار حتى الشوط الثاني أول من أمس، لينجح في تسجيل هدفين أمام الوصل، عن طريق محمد المدني في الدقيقتين 63 و67، قبل أن يسجل الوصل هدف تقليل الفارق من ركلة جزاء للبديل شهاب لشكري في الدقيقة 89.

وفي المقابل، تعثر العين بالتعادل أمام ضيفه الجزيرة 2-2، وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بأسبقية التقدم بهدفي الصربي أندريا رادوفانوفيتش في الدقيقة 23، ومحمد عوض الله في الدقيقة 33، وقلص حسن خالد الفارق للجزيرة بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 67، قبل أن يسجل علي المعمري التعادل في الدقيقة 83.

وشهدت بقية مواجهات الجولة 25، خسارة الشارقة أمام عجمان 1-2، وتعادل اتحاد كلباء مع حتا 1-1، وتفوق النصر على الوحدة 1-0، وبني ياس على الظفرة 7-1، والفجيرة على خورفكان 2-1، مع العلم أن رابطة المحترفين، أعادت جدولة روزنامة مباريات دوري تحت 21 عاماً، لاستغلال فترة توقف دوري الخليج العربي الحالية، نظراً لمشاركات الأندية بدوري أبطال آسيا خلال الفترة من 14 وحتى 30 أبريل الجاري.

وسبق أن توجت 4 أندية فقط ببطولة دوري الرديف ودوري تحت 21 على مدار مواسمها الماضية، بداية بالعين الذي نال اللقب في 8 نسخ، فيما توج باللقب كل من الشارقة موسم 2015- 2016، والوحدة في نسخة 2016-2017، والنصر موسم 2018- 2019.

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