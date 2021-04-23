مهدي علي: مباراة أجمك مصيرية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شدد مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي لكرة القدم، على أن مباراة فريقه أمام أجمك الأوزبكي في الجولة الرابعة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الحادية عشرة من مساء غد، في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، مصيرية.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: لقاء الغد مهم وصعب في الوقت نفسه، وهي مواجهة مصيرية لفريقنا، ولا بديل سوى الفوز من أجل تعديل وضعنا في جدول الترتيب، وتجديد حظوظنا في التأهل إلى المرحلة المقبلة، باستغلال المباريات المتبقية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في استغلال الفرص للخروج بالنتيجة المطلوبة.

وأضاف: في المباراة السابقة، كنا الأفضل لكن سوء الطالع لازمنا، وأضعنا 5 فرص حقيقية للتسجيل، وفي المقابل استغل الفريق الأوزبكي الفرص التي سنحت له في نهاية المباراة وسجل هدفين، وعانينا من غياب 5 لاعبين أساسيين، وخسرنا بتفاصيل صغيرة نسعى لمعالجتها في مباراة الغد.

وأكمل: ما دام الفريق يصنع فرصاً كثيرة، فهذا يعني أننا نصل إلى منطقة المنافس ويمكننا التسجيل، وفي كل مباراة نقدم كل ما لدينا سعياً للفوز، وصحيح وضعنا سيئ، لكن الفوز غداً، ربما ينعش آمالنا في التأهل، والمباراة مصيرية وتحتاج لجهد أكبر، وتركيزنا منصب على المباراة المقبلة.

وعن المهاجم ايغور جيسوس، قال مهدي: "فضلنا إراحته في المباراة السابقة، حيث شارك في آخر 10 دقائق، وهذا اللاعب التحق بفريقنا بعد موسم طويل مع فريقه البرازيلي، وشارك مباشرة معنا ولعب كل المباريات، وكان لدينا جدول مزدحم محلياً، وفزنا ببطولتين، وأمامنا نهائي ثالث، نحتاج فيه لجهود كل اللاعبين.

ومن جانبه، قال عبد الله النقبي لاعب وسط شباب الأهلي: الكل جاهز للمباراة، وهي مواجهة مهمة للفريق ولا مجال فيها للخسارة، وهدفنا الفوز، ونؤدي دائماً بمستوى جيد، ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية تعيدنا للمنافسة، وتبقت لنا 3 مباريات، ويجب أن نقاتل فيها للتأهل، وعانينا من ظروف غيابات وإصابات، لكن علينا أن نكون في الموعد.

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