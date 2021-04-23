شباب الأهلي بطلاً لدوري تحت 21 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج شباب الأهلي، بطلاً لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بفوزه على الوصل 2-1 مساء اليوم، في الجولة 25 قبل الأخيرة، ليحسم اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد وصوله إلى 55 نقطة.

واستفاد شباب الأهلي، من تعثر ملاحقه العين صاحب المركز الثاني بالتعادل مع الجزيرة 2-2 اليوم أيضاً، ليصل إلى 50 نقطة، قبل جولة واحدة على الختام المقرر يوم الأربعاء المقبل.

وسبق أن توجت 4 أندية فقط ببطولة دوري الرديف ودوري تحت 21 على مدار مواسمها الماضية، بداية بالعين في 8 نسخ، إلى جانب أندية الشارقة بطل 2015- 2016، والوحدة بطل نسخة 2016-2017، والنصر بطل موسم 2018- 2019.

ويذكر أن رابطة المحترفين، أعادت جدولة روزنامة مباريات دوري تحت 21 عاماً، لاستغلال فترة توقف دوري الخليج العربي الحالية، نظراً لمشاركات الأندية بدوري أبطال آسيا خلال الفترة من 14 وحتى 30 أبريل الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز