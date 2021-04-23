درع «الأولى» في ملعب العروبة

المصدر: متابعة: محمد فضل

في إطار العلاقة المتميزة التي تربط أندية دوري الدرجة الأولى وافقت إدارتا البطائح ومصفوت على تحويل مباراتيهما أمام العروبة المتوج باللقب والإمارات وصيف المسابقة على ملعبي خليفة بن زايد بنادي العروبة في إمارة الفجيرة وذلك ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الأولى، وسيحتفل فريق العروبة غداً بملعب خليفة بن زايد بالنادي بتسلم درع الدرجة الأولى رسمياً والميداليات الذهبية عقب انتهاء مباراته مع البطائح في ختام البطولة، فيما يتم تسليم فريق الإمارات الميداليات الفضية على ملعبه في مباراته مع مصفوت، جاء ذلك عقب موافقة إدارتي البطائح ومصفوت على تحويل مباراتيهما أمام العروبة والإمارات إلى ملعبي خليفة بن زايد في الفحيرة والإمارات في رأس الخيمة ضمن الجولة الأخيرة من البطولة في إطار العلاقة المتميزة التي تربط أندية الدوري.

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