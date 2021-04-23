فرص شباب الأهلي تتراجع في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ازدادت فرص شباب الأهلي صعوبة، في التأهل إلى دور الـ 16 عن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021، بعد خسارته من أجمك الأوزبكي 1-2 مساء أول من أمس، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات البطولة القارية.

وأصبح «فرسان دبي» مطالبون بالفوز في مبارياتهم الثلاث التالية في المجموعة، وانتظار الهدايا من فرق المجموعة، وفرق المجموعات الأربع الأخرى، إذ يتأهل إلى دور الـ 16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، موزعة مناصفة بين 5 مجموعات في غرب آسيا، ومثلها في شرق آسيا

الحظوظ

من جانبه، تحدث مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي عقب الخسارة من اجمك، قائلاً: «نعم صعبنا المهمة على أنفسنا بهذه الخسارة، لكن يجب علينا أن نفكر في المباراة المقبلة غداً السبت، ونسعى بكل قوة للإبقاء على حظوظنا في المنافسة، ونحن بدأنا المباراة بشكل جيد، وفي وجود خمسة عناصر جديدة في التشكيلة، وتقدمنا بالهدف الأول، ونجحنا في صناعة فرص أخرى، وكان يمكن أن ننهي الحصة الأولى متقدمين بأكثر من هدف، وكنا جيدين أيضاً في بداية الشوط الثاني، ولكن تركيزنا قل في الجزء الأخير من المباراة، ووقعنا في أخطاء سجل منها المنافس هدفين في الوقت القاتل».

4 دقائق

كانت مواجهة أول من أمس، قد شهدت أحداثاً مثيرة في دقائقها القاتلة، بعدما نجح اجمك، في قلب تأخره في آخر 4 دقائق، إلى فوز على شباب الأهلين إذ تقدم «فرسان دبي» في الشوط الأول عبر هدف أحمد العطاس في الدقيقة 28، ورد اجمك بهدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق جوفان ديوكيتش في الدقيقة 87، وأكرمجون كاملوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، وفي الوقت نفسه، حقق الهلال السعودي الفوز على الاستقلال الطاجيكي 3-1، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

وانفرد الهلال بصدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الاستقلال واجمك، ونقطة وحيدة لشباب الأهلي، والذي احتل المركز الرابع والأخير، انتظاراً لما تسفر عنه مباراتي الجولة الرابعة المقررة السبت المقبل، ويلتقي خلالهما الاستقلال مع الهلال، واجمك مع شباب الأهلي، مع العلم أن الجولة الأولى للمجموعة، شهدت تعادل الهلال مع اجمك 2-2، والاستقلال مع شباب الأهلي سلبياً، والجولة الثانية شهدت فوز الهلال على شباب الأهلي 2-0، والاستقلال على إجمك 3-2.

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