شباب الأهلي يخسر أمام أجمك في 4 دقائق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

خسر شباب الأهلي من أجمك بنتيجة 2-1، بعدما سجل الفريق الأوزبكي هدفيه خلال 4 دقائق فقط، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الثالثة، ليزداد موقف "فرسان دبي" صعوبة في المنافسة على التأهل عن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وشهدت الجولة نفسها، اليوم، فوز الهلال السعودي على الاستقلال الطاجيكي 3-1، في مباراتهما على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، ليحافظ الهلال على صدارته بوصوله إلى 7 نقاط من 3 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن كل من أجمك والاستقلال، ومقابل نقطة واحدة وضعت شباب الأهلي في المركز الرابع الأخير.

بداية قوية

بدأ شباب الأهلي المباراة بقوة، وأضاع كارلوس إدواردو فرصة التسجيل المبكر لشباب الأهلي في الدقيقة 2، بعدما انفرد بحارس الفريق منافس، ولكنه سددها ضعيفة ليلحق بها مدافع أجمك، ويبعدها قبل تجاوز الكرة خط المرمى، وأنقذ الحارس ماجد ناصر مرمى شباب الأهلي من تسديدة مفاجئة قوية بقدم اللاعب ظفر بولفونوف في الدقيقة 9، وأكمل مدافعو الفريق إبعاد الخطورة عن منطقة جزائهم.

هدف الفرسان

نظم شباب الأهلي هجمة سريعة، ولعب حارب عبد الله، كرة عرضية عالية، وقابلها أحمد العطاس برأسية قوية سكنت شباك الفريق الأوزبكي بالدقيقة 28.

وأجرى الفريق الأوزبكي تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 30 بإخراج هداف الفريق بولفونوف للإصابة، وأنقذ القائم الأيسر شباب الأهلي من تلقي هدف التعادل في الدقيقة 40 برده لتسديدة ألفين فورتيس، وأكمل المدافع سالمين خميس إبعادها قبل أن تصل إلى اللاعبين من أجمك.

وسدد جلال الدين ماشاربيوف ركلة حرة مباشرة قوية، وحوَّلها حارس أجمك إلى ركلة ركنية بالدقيقة 56.

وتألق حارس أجمك ودفاعه في إنقاذ مرماهم من رأسية أدواردو وتسديدة سالمين خميس في الدقيقة 66، وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً وحصاراً من الفريق الأوزبكي، وقابله شباب الأهلي بهجمات مرتدة.

الوقت القاتل

أثمر ضغط أجمك المتواصل عن هدف التعادل في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من جوفان دوكيتش، بعد هجمة بناها الفريق الأوزبكي من كرة مرتدة من القائم الأيسر لمرمى ماجد ناصر.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سدد أكرم كوميلوف كرة قوية في الزاوية الضيقة خدعت ماجد ناصر ولمست يده، وأكملت طريقها إلى الشباك.

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