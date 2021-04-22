بعد الرباعية والانفراد بالصدارة العنبري يُحذر من ردة فعل باختاكور

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

حذر عبد العزيز العنبري، المدير الفني للشارقة، من ردة الفعل المحتملة لباختاكور طشقند الأوزبكي في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا بعد الفوز العريض الذي حققه عليه الشارقة «4 - 1» في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الثانية التي يستضيفها نادي الشارقة.

وأحكم الشارقة قبضته على الصدارة بهذا الفوز، إذ رفع رصيده من النقاط إلى 7، بينما تراجع باختاكور طشقند إلى المركز الرابع والأخير بتجمد رصيده عند نقطتين، ويتجدد لقاء الفريقين على استاد الشارقة غداً الجمعة ضمن الجولة الرابعة.

استحقاقات

وقال العنبري: علينا الحذر من ردة فعل باختاكور طشقند في الجولة الرابعة، في إشارة إلى رغبته في الانتقام لهزيمته العريضة، وتحدّث العنبري باقتضاب عن مستوى فريقه في المباراة، معترفاً بأن سلبية فريقه كانت في عدم الاحتفاظ بالكرة خلال الشوط الأول، واختتم العنبري تصريحاته مطالباً لاعبي الشارقة بالمزيد من التركيز في الاستحقاقات المقبلة.

على جانب آخر، فاز كايو لوكاس للمرة الثانية بجائزة «رجل المباراة»، حيث قدم مستوى لافتاً نجح من خلاله في قيادة الشارقة للفوز العريض بتسجيله هدفاً وصناعة الـ 3 أهداف الأخرى، وعبر لوكاس بعد المباراة عن اهتمامه بالنتيجة التي يحققها فريقه أكثر من تركيزه على إنجازه الشخصي، وتمنى استمرار النتائج الإيجابية بذات القوة حتى تحقيق التأهل.

رجل المباراة

لم يخفِ الهولندي بيتر هويسترا، المدير الفني لباختاكور طشقند الأوزبكي، إعجابه بمردود كايو لوكاس نجم الشارقة ورجل المباراة بلا منازع، وسجل كايو هدفاً شخصياً في شباك باختاكور كما أسهم في صناعة بقية الأهداف ليخرج الشارقة منتصراً بنتيجة ٤-١، وأقر هويسترا بعد المباراة قائلاً:

«محترف الشارقة كايو هو من حسم المباراة، لقد فعل كل شيء». أما فيما يتعلق بفريقه، أوضح هويسترا، أن رحيل اللاعبين ذوي المستوى العالي قد أثرّ عليهم، حيث من الصعب تعويضهم، وتحسّر هويسترا خصيصاً على رحيل جلال الدين مشاريبوف، وهو النجم الذي يلعب لشباب الأهلي حالياً مُعاراً من النصر السعودي.

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