اكتمال عقد ربع نهائي كأس السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

اكتمل عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، حيث تأهلت فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل عن المجموعة الأولى، والوحدة وبني ياس والظفرة والجزيرة عن المجموعة الثانية وفقاً لنتائج الجولة الأخيرة التي أسفرت عن فوز الشارقة على شباب الأهلي، والنصر على الوصل، وبني ياس على الظفرة، واستهلت الجولة الاثنين الماضي، بمباراة واحدة فاز فيها الوحدة على الجزيرة.

ويضرب الشارقة موعداً السبت المقبل مع الجزيرة في افتتاح ربع النهائي، على أن يواجه شباب الأهلي الظفرة ويلتقي النصر مع بني ياس، وتختتم المباريات بلقاء الوحدة مع الوصل.

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