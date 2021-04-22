تخفيض مقاعد الإمارات في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

رفعت لجنة دوري المحترفين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توصية للمكتب التنفيذي بالاتحاد القاري، بتقليص مقاعد الإمارات في دوري أبطال آسيا للأندية لكرة القدم، نسخة عام 2023 لتصبح مقعداً واحداً مباشراً ونصفين من خلال الملحق، بدلاً من مقعدين مباشرين ونصفين، فيما حافظت السعودية وقطر واليابان وإيران والصين على حصتها بثلاثة مقاعد مباشرة وملحق واحد، فيما نالت كوريا الجنوبية وتايلاند وأوزباكستان مقعدين مباشرين ومثلهم ملحق.

وتعود أسباب تراجع حصة الإمارات إلى إخفاق الفرق المحلية في تحقيق نتائج مشرفة خلال مشاركاتها الآسيوية، إضافة إلى الغياب الإداري الإماراتي المؤثر في مؤسسات الاتحاد القاري، ويقول المحاضر الآسيوي عبد الله حسن: هناك العديد من الدوريات الناشئة فرضت نفسها على الساحة القارية مؤخراً، الأمر الذي دفع الاتحاد الآسيوي لإعادة توزيع المقاعد.

ويضيف عبد الله حسن قائلاً: تقليص حصة الإمارات يدفع رابطة المحترفين إلى ضرورة معالجة الأمور التي أدت إلى ضعف المشاركة الإماراتية، ومنها مشاركة 4 لاعبين أجانب مع فرقنا، أمام فرق تلعب بـ6 أجانب، وضرورة السعي لتطوير المسابقة المحلية.

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