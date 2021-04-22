«ديلي ميل»: منصور بن زايد منقذ الكرة الإنجليزية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي «مانشستر سيتي»، هو منقذ الكرة الإنجليزية، وذلك بعد الدور الذي اضطلع به سموه في انسحاب النادي من مسابقة دوري السوبر الأوروبي «سوبر ليغ» المُقترحة، وهي المسابقة التي أثارت فكرتها فتنة عارمة في أوساط كرة القدم العالمية خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت الصحيفة تقريراً، أمس، عن المسابقة وعن قرار ناديي «مانشستر سيتي» و«تشيلسي» بالتراجع عن فكرة إقامتها بعد الغضب الذي قوبلت به الفكرة في عالم كرة القدم.

وذكر التقرير أن سموه نجح في تحويل «الأزرق السماوي» خلال 13 عاما من فريق متوسط القدرة اعتاد شَغل المراكز المتوسطة في جدول الدوري الإنجليزي، إلى قوة بارزة في كرة القدم الإنجليزية.

وسلط التقرير الضوء على دور سموه في قرار «مانشستر سيتي» بالانسحاب من المسابقة، وأيضاً الدور المماثل الذي اضطلع به الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك «تشيلسي» في قرار انسحاب ناديه من المسابقة نفسها.

وأكد التقرير أن سموه وإبراموفيتش أنقذا الكرة الإنجليزية من فتنة «سوبر ليغ» بفضل دوريهما في قرار انسحاب ناديهما من المسابقة التي تواجه رفضاً شديداً. وتطرق التقرير إلى الخلاف في الرأي الذي أثير على مدار اليومين الأخيرين بين مالكي الــ12 نادياً الذين أعلنوا عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

حيث كان سموه وإبراموفيتش معاً من أنصار الانسحاب من المسابقة، وكانا في مواجهة مالكي أندية «مانشستر يونايتد»، «ليفربول» و«أرسنال»، والذين كانوا يرغبون بالاستمرار، إلى أن انتهى الأمر بانسحاب «مانشستر سيتي» و«تشيلسي».

وأضاف التقرير أن انسحاب الناديين ساهم بدوره في توصل الأندية الــ12 المؤسسة للمسابقة إلى إصدار بيان صحفي، أمس، أعلنوا فيه عن اعتزامهم إعادة النظر في الخطوات الأنسب لإعادة هيكلة مشروع المسابقة.

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